Англия

Английский центрбек высказался о возможном конфликте с Криштиану Роналду из-за капитанской повязки.

Центральный защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал информацию о том, что у него происходит соперничество внутри команды с нападающим Криштиану Роналду. Предметом этой конкуренции, якобы, является статус лидера раздевался и капитанская повязка.

"Я видел много сообщений об этом клубе, которые не соответствуют действительности, и это еще одно. Не буду писать обо всем, что написано, но мне нужно было прояснить это.

Мы едины и сосредоточены на воскресенье. Всем приятного дня", — написал Магуайр в своем Twitter.

Напомним, ранее главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник подтвердил, что Магуайр останется капитаном первой команды МЮ.