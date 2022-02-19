Англия

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ.

Лондонский Вест Хэм в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги проведет домашний поединок против Ньюкасла.

Дэвид Мойес, после ничьей против Лестера (2:2), предпочел увидеть с первых минут Фредерикса на правом фланге обороны, в то время как Зума отправился в центр защиты, а Бенрахма сыграет на позиции под нападающим. Для украинского форварда Андрея Ярмоленко места в ротации шотландца не нашлось.

Эдди Хау, на фоне победы над бирмингемской Астон Виллой, выставил в стартовом составе Крафта на правом фланге обороны, а Таргетт заменил Манкильо слева в защите. Вместо Сен-Максимена в атаке сыграет Мерфи.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Доусон, Зума, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Бенрахма, Форнальс — Антонио.

Запасные: Ареола, Диоп, Джонсон, Алисе, Влашич, Нобл, Крал, Честерс, Ярмоленко.

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Таргетт — Уиллок, Шелви, Жоэлинтон — Фрейзер, Вуд, Мерфи.

Запасные: Дарлоу, Дамметт, Лассельс, Фернандес, Альмирон, Лонгстафф, Гимараеш, Де Болле, Гейл.

Матч Вест Хэм — Ньюкасл начнется в 14:30 по киевскому времени.