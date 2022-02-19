Англия

Украинец не попал в стартовый состав ливерпульского клуба.

Эвертон проведет выездную встречу с Саутгемптоном в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник Виталий Миколенко не попал в стартовый состав "ирисок", но может усилить команду по ходу поединка. Позицию левого защитника, похоже, закроет Джонджо Кении, который номинально выступает на право фланге обороны.

Матч Саутгемптон – Эвертон состоится на Сент-Мэрис в субботу, 19 февраля, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, на этом неделе Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе.