Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал одержал победу над Брентфордом со счетом 2:1.

Благодаря голом двух воспитанников клуба из Северного Лондона, Эмиля Смита-Роу и Букайо Сака, "канониры" взяли реванш у коллектива Томаса Франка за обидное поражение в стартовом матче текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Обзор матча:

Арсенал - Брентфорд 2:1

Голы: Смит-Роу, 48, Сака, 79 — Нергор, 90+3

Арсенал: Рамсдейл, Соареш, Габриэль, Уайт, Тирни, Джака, Партей, Эдегор, Смит-Роу (Пепе, 75), Ляказетт (Нкетиа, 84), Сака.

Брентфорд: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 84), Нергор, Йенсен (Янельт, 44), Дасилва (Баптист, 68), Висса, Мбемо.

Предупреждения: Габриэль — Янссон.