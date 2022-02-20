Англия

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В выездном поединке в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Бернли совершил впечатляющий рывок с последнего места турнирной таблицы, одержав уверенную победу на поле Брайтона. "Бордовые" по итогам выходных будут уже вторыми с конца, однако имеют на две игры меньше в своем активе, чем пара вышестоящих команд.

Обзор матча:

Брайтон — Бернли 0:3

Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69

Брайтон: Санчес — Лэмпти, Даффи, Велтман, Кукурелья — Модер (Марч, 55), Лаллана (Троссард, 55), Биссума, Мак Аллистер — Мопе, Уэлбек (Фергюсон, 68).

Бернли: Поуп — Робертс, Коллинз, Ми, Питерс — Леннон (Лоутон, 90), Корк, Браунхилл, Макнил — Корне (Родригес, 55), Вегхорст (Барнс, 88).

Предупреждения: Даффи — Корк, Робертс, Леннон, Браунхилл.