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Брайтон — Бернли, Getty Images
20 февраля 2022, 06:25
В выездном поединке в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Бернли совершил впечатляющий рывок с последнего места турнирной таблицы, одержав уверенную победу на поле Брайтона. "Бордовые" по итогам выходных будут уже вторыми с конца, однако имеют на две игры меньше в своем активе, чем пара вышестоящих команд.
Обзор матча:
Брайтон — Бернли 0:3
Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69
Брайтон: Санчес — Лэмпти, Даффи, Велтман, Кукурелья — Модер (Марч, 55), Лаллана (Троссард, 55), Биссума, Мак Аллистер — Мопе, Уэлбек (Фергюсон, 68).
Бернли: Поуп — Робертс, Коллинз, Ми, Питерс — Леннон (Лоутон, 90), Корк, Браунхилл, Макнил — Корне (Родригес, 55), Вегхорст (Барнс, 88).
Предупреждения: Даффи — Корк, Робертс, Леннон, Браунхилл
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