Англия

Испанский тренер хочет сохранить нападающего.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддерживает продление контракта с Рахимом Стерлингом, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение между англичанином и "горожанами" истекает летом следующего года.

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел забить 13 мячей, а также отдал пять голевых передач.

Напомним, что Руководство Манчестер Сити намерено подписать новый контакт со Стерлингом по истечению текущего соглашения.