Испанский тренер хочет сохранить нападающего.
Гвардиола и Стерлинг, getty images
20 февраля 2022, 23:20
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддерживает продление контракта с Рахимом Стерлингом, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Текущее соглашение между англичанином и "горожанами" истекает летом следующего года.
В текущем сезоне форвард провел 32 матча за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел забить 13 мячей, а также отдал пять голевых передач.
Напомним, что Руководство Манчестер Сити намерено подписать новый контакт со Стерлингом по истечению текущего соглашения.