Англия

Уругвайский форвард планирует продолжить карьеру в Испании.

Эдинсон Кавани намерен оставить Манчестер Юнайтед и перебраться в один из испанских клубов — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер МЮ Ральф Рангник заверил всех, что Кавани не покинет команду до окончания сезона-2021/22.

В настоящий момент Кавани не рассматривает вариант с переходом в Ривер Плейт, однако ближе к лету его планы могут измениться.

34-летний Кавани провел 128 матчей (54 гола) за национальную сборную Уругвая и выступал за Данубио (30 матчей во всех турнирах, 12 голов), Палермо (117, 37), Наполи (138, 104), ПСЖ (301, 200), Манчестер Юнайтед (54, 19).