Италия

Італійський клуб підтримав український народ.

Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Італійський клуб із Серії А – Сампдорія – виступила за підтримку миру. Клуб, у якому виступає український форвард Владислав Супряга, опублікував фото своїх футболок із написом "Сампдорія за мир".

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!