Украина

Міжнародна федерація футболу сподівається на припинення бойових дій та мир в Україні.

Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Міжнародна федерація футболу ФІФА відреагувала на агресію російських військ на території України.

"ФІФА засуджує застосування Росією сили в Україні та будь-який вид насилля для вирішення конфліктів. Насилля ніколи не буває рішенням.

ФІФА закликає усі сторони відновити мир через конструктивний діалог. ФІФА також продовжує висловлювати свою солідарність людям, які постраждали від цього конфлікту.

З приводу футбольних питань як в Україні, так і Росії, ФІФА продовжуватимемо слідкувати за ситуацією. Оновлення, які стосуються матчів відбору ЧС-2022, будуть повідомлятися в установленому порядку", – сказано в офіційній заяві ФІФА.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!