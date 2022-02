Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Клуб англійської Прем'єр-ліги, у якому виступає український захисник Віталій Миколенко, висловив слова підтримки на адресу футболіста та народу України.

"Наші думки зараз із Віталієм Миколенком та його сім'єю у ці непрості часи", — написав англійський клуб у своїх соціальних мережах.

Our thoughts go out to Vitaliy Mykolenko & his family during these extremely different times.



