Британський клуб окреслив свою позицію щодо подій в Україні.
Віталій Миколенко, Getty Images
25 февраля 2022, 09:29
Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Клуб англійської Прем'єр-ліги, у якому виступає український захисник Віталій Миколенко, висловив слова підтримки на адресу футболіста та народу України.
"Наші думки зараз із Віталієм Миколенком та його сім'єю у ці непрості часи", — написав англійський клуб у своїх соціальних мережах.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!