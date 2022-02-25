Англия

Бельгієць знову хоче покинути лондонський клуб.

Форвард Ромелу Лукаку незадоволений своїм положенням у Челсі і мріє про повернення в Інтер.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, бельгійський нападник готовий піти на суттєве зниження зарплати, щоб знову стати гравцем міланського клубу. Футболіст вже контактував з керівництвом "нерадзурі" і намагався переконати їх почати перемовини.

Лукаку приєднався до Челсі влітку 2021 року з Інтера за 98 млн фунтів. Цього сезону 28-річний гравець провів 28 матчів в футболці "синіх", забивши 10 голів.

Нагадаємо, на початку січня Челсі оштрафував Лукаку на велику суму за скандальне інтерв’ю.