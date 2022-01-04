Англия

Лондонский клуб может оштрафовать бельгийца на сумму до 600 тысяч евро.

Руководство лондонского Челси накажет нападающего Ромелу Лукаку за скандальное интервью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "синие" могут оштрафовать 28-летнего бельгийца на сумму до 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Челси и Лукаку уладили конфликт и футболист уже возобновил тренировки.

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