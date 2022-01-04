Лондонский клуб может оштрафовать бельгийца на сумму до 600 тысяч евро.
Ромелу Лукаку, Getty Images
04 января 2022, 12:41
Руководство лондонского Челси накажет нападающего Ромелу Лукаку за скандальное интервью, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "синие" могут оштрафовать 28-летнего бельгийца на сумму до 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Лукаку провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Челси и Лукаку уладили конфликт и футболист уже возобновил тренировки.
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