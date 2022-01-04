Руководство лондонского Челси накажет нападающего Ромелу Лукаку за скандальное интервью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "синие" могут оштрафовать 28-летнего бельгийца на сумму до 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Челси и Лукаку уладили конфликт и футболист уже возобновил тренировки.

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