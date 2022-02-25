Італійський спеціаліст не планує розлучатися зі "шпорами".
Антоніо Конте, Getty Images
25 февраля 2022, 17:09
Головний тренер Тотенгема Антоніо Конте спростував бажання покинути лондонський клуб через останні невдачі команди.
"Ні, я не був близьким до відставки після поразки від Бернлі. Коли я програю, а ви очікуєте від мене радісного настрою і посмішок на прес-конференції… тоді вам не до мене.
Мені шкода, якщо я так демонструю своє незадоволення", – приводить слова Конте журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, в минулу середу Тотенгем поступився Бернлі з мінімальним рахунком в перенесеному матчі 13-го туру АПЛ.