Англия

Наставник Тоттенхэма поделился деталями своего периода работы в Интере.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал о том, как хотел подписать в Интер Деяна Кулусевски, однако в конечном счете швед перебрался из Пармы в Ювентус.

Итальянец считает, что туринцы совершили трансфер только для того, чтобы футболист не достался соперникам.

"Они подписали Кулусевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в Интере. Тоже самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и Интеру", — приводит слова Конте Фабрицио Романо.

Отметим, что Фабио Паратичи на данный момент работает директором по футболу Тоттенхэма, а сам Деян Кулусевски этой зимой присоединился к "шпорам" и Антонио Конте на правах аренды.

Ранее сам футболист высказался о работе с Конте.