Наставник Тоттенхэма поделился деталями своего периода работы в Интере.
антонио конте, getty images
23 февраля 2022, 19:44
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал о том, как хотел подписать в Интер Деяна Кулусевски, однако в конечном счете швед перебрался из Пармы в Ювентус.
Итальянец считает, что туринцы совершили трансфер только для того, чтобы футболист не достался соперникам.
"Они подписали Кулусевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в Интере. Тоже самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и Интеру", — приводит слова Конте Фабрицио Романо.
Отметим, что Фабио Паратичи на данный момент работает директором по футболу Тоттенхэма, а сам Деян Кулусевски этой зимой присоединился к "шпорам" и Антонио Конте на правах аренды.
Ранее сам футболист высказался о работе с Конте.