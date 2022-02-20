Англия

Вингер прокомментировал успех лондонского клуба.

Полузащитник Тоттенхэма Деян Кулусевски поделился своим мнением о победе над Манчестер Сити (3:2) в 26-м туре АПЛ.

"В последние несколько месяцев мне было тяжело, я не был собой, и провести такой матч в первом выходе в старте в АПЛ – не могу описать словами.

Мне нужно было оставаться спокойным и не перезагружать себя мыслями. Было здорово, мне не требовалось думать, можно было просто играть.

Конте хочет лишь побеждать, когда у него не получается, он недоволен. Мы упорно работаем, именно это нам необходимо, других секретов нет. Нужно работать и слушать тренера. Если его слушать, то можно добиться успеха", – рассказал Кулусевски в комментарии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм выкупит права на Кулусевски при попадании в Лигу чемпионов.