Англия

Лондонський клуб визначився з власною позицією.

Жахливі кадри чергового акту агресії проти України досить швидко облетіли весь світ, тому саме події у нашій країні зараз є найбільш обговорюваною темою.

Фактично, настав час, коли кожен має право та мусить визначитися з власною позицією щодо подій в Україні, що ми вже встигли побачити з боку, наприклад, збірної Польщі, яка відмовилася грати матчі плей-офф відбору до чемпіонату світу.

Лондонський Челсі також вирішив долучитися до дискусії, однак зробив це у вельми своєрідний спосіб, безпосередньо у заголовку своєї спеціальної публікації на цю тему назвавши події останніх днів "конфліктом".

"Ситуація в Україні жахлива та руйнівна. Думки ФК Челсі з усіма в Україні. Усі у клубі моляться за мир", — цей текст містить коротке повідомлення клубу.

Зауважимо, що за надзвичайно цікавим збігом обставин "пенсіонери" розмістили хоч якийсь коментар на своєму сайті тільки після того, як їх вже колишній власник Роман Абрамовіч був вимушений передати керування клубом благодійному фонду, аби той також не потрапив під влив санкцій.