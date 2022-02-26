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Гравці збірної Польщі виступили із спільною заявою.

Сьогодні стало відомо, що національна команда Польщі не буде грати із країною, що розв'язала війну в Україні.

Тепер від імені всіх гравців збірної Польщі виступив захисник Астон Вілли Меттью Кеш. Футболісти не мають наміру грати проти Росії.

"Ми, гравці збірної Польщі, спільно з Польським футбольним союзом вирішили, що через російську агресію у бік України ми не маємо наміру грати в стиковому матчі з Росією.

Це непросте рішення, але в житті є речі важливіші за футбол. Наші думки з народом України та нашим другом Томашем Кендзерою, який все ще перебуває у Києві зі своєю родиною”, — йдеться у заяві.

Раніше Роберт Левандовські також висловився щодо позиції Польського футбольного союзу не грати із РФ.