Англия

До підприємця не залишилося довіри у Британії.

Економічні санкції за агресію проти України, які були накладені провідними країнами світу, вже починають працювати проти загарбників.

Нещодавно власник лондонського Челсі Роман Абрамовіч заявив про передачу керування клубом благодійному фонду, аби убезпечити "синіх" від можливих негативних наслідків.

Однак, в інтерв’ю британському The Times керівники трасту зробили заяву про те, що вони "не погоджувалися взяти на себе ці функції, незважаючи на відповідні слова бізнесмена".

Варто зауважити, що член парламенту від лейбористської партії Великобританії Кріс Брайант на минулому тижні зробив заяву перед суспільною Палатою стосовно того, що бачив документ МВС, у якому йшлось про зв’язок Абрамовіча з курівниками країни-агресора.

Чиновник також зауважив, що зміна адміністративної структури клубу була звичайною оманою для правоохоронних органів, а сам Абрамовіч має засудити злочинне вторгнення в Україну та воєнні злочини керівників держави-окупанта.

Додамо також, що керівники трасту стурбовані останніми новинами через те, що не бачать можливості якісного керування клубом за допомогою своєї організації, яка створена виключно з ухилом у бік благодійності, у той час як футбольний клуб — суто комерційна структура.

До того ж, до числа вкладників фонду належать сер Х'ю Робертсон, колишній міністр спорту, і Піар Повар, виконавчий директор організації "Футбол проти расизму в Європі", яка закликала керівні органи усунути російські команди від будь-яких міжнародних змагань.

Британський адвокат Девід Аллен Грін наступним чином оцінив дії керівництва Челсі: "Схоже, що заява була зроблена навмисно, аби створити враження, що відбувається щось юридично значуще...

У той час як взагалі нічого юридично значущого не відбувалося. Це піар".

Нагадаємо, що напередодні Челсі виступив з кволою заявою стосовно війни у нашій країні.