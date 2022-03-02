Англия

Бізнесмен намагається конвертувати власне майно у гроші.

Майже одразу після введення в дію санкцій проти держави-агресора по відношенню до України, власник лондонського Челсі Роман Абрамовіч поспіхом намагався здихатися контрольного пакету акцій "синіх", аби убезпечити клуб від стороннього впливу.

Бізнесмен навіть устиг зробити заяву, що нібито передав керування "пенсіонерами" до благодійного фонду, проте його представники заперечили факт укладання цієї угоди, після чого доля Челсі так і залишилася невирішеним питанням.

Тепер, Абрамовіч, відповідно до повідомлень британських ЗМІ, намагається підшукати покупця, який забажає придбати у нього його клуб.

Як заявив швейцарський мільярдер Хансйорг Вісс, "у вівторок, 1 березня, він, та ще троє бізнесменів отримали пропозицію придбати Челсі".

"Абрамовіч намагається продати всі свої вілли в Англії, він також хоче швидко позбутися свого клубу.

Дійсно, у вівторок я та ще троє людей отримали пропозицію купити Челсі. Тепер треба зачекати трохи, чотири-п'ять днів, доки ситуація стане більш зрозумілою. Зараз Абрамовіч просить надто багато.

Ви хоча б знаєте, що Челсі винен йому 2 мільярди фунтів стерлінгів? Проте клуб зараз не має грошей. На сьогоднішній день ми не знаємо точну ціну продажу.

Я цілком можу собі уявити, що придбаю Челсі разом із партнерами. Але спочатку я мушу вивчити загальні умови угоди.

Проте, що я вже можу сказати вже зараз: я точно не робитиму щось подібне наодинці. Якщо я куплю Челсі, то тільки з консорціумом, що складається із шести-семи інвесторів. Не менше", — заявив багатій.

Нагадаємо, що на фоні санкцій проти свого власника лондонський клуб програв фінал Кубка Англійської ліги Ліверпулю.