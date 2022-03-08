Нападник манкуніанців може змінити клубну прописку.
Маркус Рашфорд, getty images
08 марта 2022, 00:31
Маркус Рашфорд не отримує достатньо ігрової практики у стані Манчестер Юнайтед цього сезону.
Як повідомляє видання 90min, за ситуацією навколо англійського нападника стежать два клуби — Арсенал та Ньюкасл.
Контракт футболіста з "червоними дияволами" добігає до кінця вже літом 2023 року, тому майбутня трансферна кампанія стане фактично останньою можливістю для клубу заробити на продаж свого виконавця значні кошти, якщо в подальшому він не підпише збільшення угоди.
Нагадаємо, що сам Маркус Рашфорд не впевнений у своєму майбутньому у складі Манчестер Юнайтед.