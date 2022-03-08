Англия

Данцю залишилося узгодити деталі угоди.

Захисник Челсі Андреас Крістенсен узгодив контракт з Барселоною до червня 2027 року — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зараз переговори ще тривають — сторони узгоджують деталі угоди.

25-річний захісник провів 54 матчі за національну збірну Данії (2 голи) та грав за Челсі (153 матчі в усіх турнирах , 2 голи) та Борусію М (82, 7).

Раніше повідомлялося, що Андреас не розглядал пропозиції від команд з Англії через повагу до Челсі.