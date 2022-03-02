25-річний данець може продовжити кар'єру в Іспанії.
Андреас Крістенсен, Getty Images
02 марта 2022, 14:01
Захисник лондонського Челсі Андреас Крістенсен у літнє трансферне вікно змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний данець близький до узгодження всіх деталей свого контракту з Барселоною, яка має намір підписати футболіста як вільного агента.
Чинний контракт Крістіана розрахований до літа 2022 року.
Цього сезону Крістенсен провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.