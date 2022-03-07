Испания

"Блаугранас" готують два літні підписання на правах вільних агентів.

Як раніше повідомлялося, центральний захисник Андреас Крістенсен, чий контракт з лондонським Челсі спливає наступного літа, вважає за краще наприкінці сезону перебратися до Барселони, проте на цьому "переслідування" каталонського гранда за вільними агентами не обмежується.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, після того, як Барселоні вдасться укласти попередню угоду з Крістенсеном, керівництво клубу планує зосередитись на центральному півзахиснику Мілана Франку Кессьє, чия угода також розрахована до кінця сезону.

Стверджується, що між керівництвом "блаугранас" та агентом 25-річного івуарійця призначено зустріч найближчими днями, на якій сторони обговорять деталі можливого переїзду футболіста на Камп Ноу в літнє трансферне вікно.