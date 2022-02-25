Англійський клуб хоче придбати швейцарського центрбека.
Мануель Аканджі, Getty Images
25 февраля 2022, 20:24
Манчестер Юнайтед почав перемовини з дортмундською Борусією по трансферу захисника Мануеля Аканджі.
Як повідомляє видання Bild, МЮ запропонував Аканджі чотирирічний контракт з зарплатою 15 мільйонів євро на рік. Вартість швейцарського центрбека оцінюється в суму біля 30 мільйонів євро.
Дійсний контракт Аканджі з Борусією розрахований до 2023 року.
Цього сезону 26-річний гравець провів 28 матчів в футболці "джмелів".
Раніше повідомлялося, що Борусія Д зацікавлена в підписанні захисника Аякса Нуссаїра Мазрауї.