Англия

Англійський клуб хоче придбати швейцарського центрбека.

Манчестер Юнайтед почав перемовини з дортмундською Борусією по трансферу захисника Мануеля Аканджі.

Як повідомляє видання Bild, МЮ запропонував Аканджі чотирирічний контракт з зарплатою 15 мільйонів євро на рік. Вартість швейцарського центрбека оцінюється в суму біля 30 мільйонів євро.

Дійсний контракт Аканджі з Борусією розрахований до 2023 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 28 матчів в футболці "джмелів".

Раніше повідомлялося, що Борусія Д зацікавлена в підписанні захисника Аякса Нуссаїра Мазрауї.