Англия

"Червоні дияволи" увійшли до історії турніру.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії приймав на стадіоні Олд Траффорд Тоттенгем та виграв з рахунком 3:2.

Як повідомляє William Hill, "червоні дияволи" стали першими, кому вдалося виграти 400 матчів на своєму полі у рамках АПЛ.

Манчестер Юнайтед для цього знадобилося 572 матчі — також було зафіксовано 108 нічийних результатів та 64 поразки.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу АПЛ між Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом.