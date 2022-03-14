Англия

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про стан свого гравця.

У 29-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі здолав лондонський Тоттенгем за допомогою хет-трику Крішітану Роналду (3:2).

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 3:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Червоних дияволів" Ральф Рангнік, окрім свого португальського бомбардира, на післяматчевому інтерв’ю розповів про поточні кондиції нападник Джейдона Санчо.

"Зараз я впізнаю того самого Санчо, якого знаю від тоді, як йому виповнилося 18 років. Дійсно, так було з ним не завжди до моменту мого приїзду сюди.

Зараз Санчо грає так, як грав Санчо, якого я бачив у Німеччині. Це все історія про впевненість. Ігровий час та впевненість — ось запорука його успішних виступів на високому рівні.

Ми можемо бути успішними лише як команда. Якщо ви не досягли успіху разом, якщо ви не граєте добре як команда, то назвіть мені хоча б одного гравця у футболі, який за таких умов може розвивати власну кар’єру. Це неможливо. Це можливо лише за умови підвищення рівня роботи всієї команди. Саме це й сталося в матчі проти Тоттенгема.

Ви всі знаєте історію наших взаємин с Джейдоном. Я намагався переконати його долучитися до нас у Лейпцигу, коли йому було 17. На жаль, він вирішив поїхати в Дортмунд, що було не найгіршим вибором, який він міг зробити на той момент.

Коли я прийшов сюди, до Юнайтед, було зрозуміло, що ми повинні зробити все, аби допомогти йому повернути найкращу версію себе.

Саме таким він і має бути. Клуб заплатив за нього чималі кошти, аби виманити його з Боруссії. Якщо ви заплатите таку суму в якості трансферної плати за гравця, він повинен виступати на найвищому рівні.

Зрештою, усі вони люди. Сам факт, що він коштував багато грошей, не означає, що він грає на такому рівні з самого початку.

Він сказав мені, що для нього було складно пристосуватися до інтенсивності ліги, фізичних властивостей гри тут. Тепер йому це вдалося. Я радий бачити, як він зараз грає на такому рівні", — заявив німецький спеціаліст.

У наступному турі Манчестер Юнайтед на своєму полі буде приймати Лідс.