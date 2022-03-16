Англия

Наставник Тоттегема висловився щодо свого майбутнього.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував своє майбутє на тлі останніх результатів команди.

"У мене є своє бачення — я хочу бути конкурентоспроможним, боротись та перемагати у кожному матчі. Завжди хочу йти за своїм баченням футболу.

Наприкінці сезону клуб розповість мені про своє бачення розвитку та в один момент ми зможемо прийняти рішення", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

ВІдзначимо, що контракт італійця з лондонським клубо розрахований до кінця сезону 2022/23.

Раніше Конте зацікавив ПСЖ.