Наставник Тоттегема висловився щодо свого майбутнього.
антоніо конте, getty images
16 марта 2022, 10:42
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував своє майбутє на тлі останніх результатів команди.
"У мене є своє бачення — я хочу бути конкурентоспроможним, боротись та перемагати у кожному матчі. Завжди хочу йти за своїм баченням футболу.
Наприкінці сезону клуб розповість мені про своє бачення розвитку та в один момент ми зможемо прийняти рішення", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.
ВІдзначимо, що контракт італійця з лондонським клубо розрахований до кінця сезону 2022/23.
Раніше Конте зацікавив ПСЖ.