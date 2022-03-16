Англия

Football.ua представляє анонс матчу англійської Прем’єр-ліги.

У перенесеному поєдинку 27-го туру англійської Прем’єр-ліги на нас очікує протистояння між лондонським Арсеналом та Ліверпулем.

Арсенал — Ліверпуль

Середа, 16 березня, 22:15. Емірейтс, Лондон (Англія). Головний арбітр — Андре Маррінер (Бірмінгем, Англія). Пряма трансляція на Setanta Sports.

"Каноніри" в цьому сезоні не беруть участь у міжнародних змаганнях, у той час як колектив Юргена Клоппа, певна річ, хотів би отримати невеликий проміжок часу для відпочинку від матчів посеред тижня, проте має надолужувати календар національної першості через участь у тріумфальному фіналі Кубку Англійської ліги проти лондонського Челсі. До того ж, на тлі проведення матчів Ліги чемпіонів УЄФА команда Мікеля Артети додатково зможе відчути себе долученої до великого духу спортивних змагань.

У Арсеналу наявний аж надто великий запас незіграних до цього часу поєдинків, як для команди з четвертого рядку турнірної таблиці. Однак, якщо тільки подивитися на суперників, проти яких столичний колектив повинен буде зіграти найближчим часом, то миттю стане зрозуміло, що преференція, як бачиться на перший погляд, може виявитися ще тією проблемою посеред визначального відрізку сезону.

Команда Артети не програє ось уже в п’яти матчах національної першості поспіль, а будь-яких побічних турнірів у цьому сезоні для неї вже не передбачено. Цього не можна сказати відносно Ліверпуля, який продовжує гонитву за Манчестер Сіті в боротьбі за чемпіонський титул, та ще й хоче бодай чогось визначного досягти в Лізі чемпіонів УЄФА. Ресурси колективу Юргена Клоппа не є невичерпними, однак за останні 15 матчів лише дві команди зуміли у підсумку зачепитися хоч за який-небудь результат в іграх проти "червоних" — міланський Інтер та, власне, Арсенал, проте зустріч із "канонірами" була датована аж двомісячною давниною.

За версією букмекерів, лідера в майбутньому протистоянні виявити не дуже складно. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4,04. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,82.

Не зіграють: Томіясу — Мілнер, Цимікас.

Результати останніх очних зустрічей