Англия

На футболці хлопця був напис "Just Stop Oil" ("Просто зупиніть нафту").

Перенесений поєдинок 20-го туру англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Ньюкаслом завершився мінімальною перемогою "ірисок" завдяки голу Алекса Івобі на останніх хвилинах, але за підсумками цієї зустрічі доводиться говорити не лише про футбольні моменти.

На початку другого тайму головний арбітр зустрічі Крейг Поусон був змушений зупинити гру через фаната, що вибіг на поле у футболці "Just Stop Oil" та прив'язав себе за шию до штанги воріт хомутом. Метою цих дій було звернути увагу світу на забруднення планети від видобутку нафти.

Цікаво, що хлопець виявився настільки міцно прикутим до воріт, що персоналу стадіону Гудісон Парк довелося задіяти спеціальний інструмент — величезні кусачки.

Зрештою, вболівальника через хвилин п'ять-шість буквально на руках винесли з поля поліція та стюарди, а деякі фанати навіть спробували заступитися за хлопця.

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