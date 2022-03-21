Англия

Воротар Манчестер Юнайтед може перейти до стану "сорок".

Воротар Манчестер Юнайтед та збірної Англії Дін Хендерсон потрапив у шорт-лист Ньюкасла.

Футболіст не має ігрової практикиу стані "червоних дияволів" та хотів би змінити клуб влітку, але рішення щодо Хендерсона босами МЮ буде прийматись не раніше аніж по завершенню сезона, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що після вдалої оренди голкипера в стан Шеффілд Юнайтед на манкуніанців виходили різні клуби щодо можливого трансферу Хендерсона, але в МЮ відповіли рішучою відмовою.

Разом з тим воротар не має ігрової практики в цьому сезоні, з'явившись лише тричі на полі, пропустивши три м'ячі.

Контракт Хендерсона з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2025 року.

Transfermarkt оцінює виконавця у 18 млн євро.

Раніше повідомлялось, що низка гравців МЮ залишить клуб по закінченню сезона.