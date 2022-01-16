Нидерланды. Новость

Голландский специалист продолжает покорять рекорды в родной стране.

В поединке 19 тура чемпионата Нидерландов Аякс в гостях уверенно обыграл Утрехт со счетом 3:0.

Победу клубу из Амстердама принес оформленный дубль в исполнении Брайана Броббея, а еще один мяч забил Антони.

По информации OptaJohan, главный тренер Аякса Эрик тен Хаг одержал сотую победу в чемпионате Нидерландов и сделал это за 128 поединков, что является новым рекордом турнира.

После 19 туров Аякс набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от ПСВ на один балл.

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