Англия

Нинішня угода іспанського фахівця з "канонірами" спливає влітку 2023 року.

Раніше стало відомо про те, що Тіте покине пост головного тренера національної збірної Бразилії після чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться восени 2022 року.

Як повідомляє Globo, лондонський Арсенал проявив інтерес до 60-річного фахівця як мінімум через те, що нинішній технічний директор "канонірів" Еду Гаспар добре знайомий з Тіте та встиг попрацювати з ним у Корінтіансі та збірній Бразилії.

Варто зазначити, що жодних предметних переговорів на офіційному рівні сторони не вели, а призначення Тіте в Арсенал відбудеться у сезоні-2023/24 лише у тому випадку, якщо нинішній керманич команди Мікель Артета вирішить не продовжувати співпрацю з клубом із Північного Лондона.

Зазначимо, що контракт Артети з Арсеналом спливає влітку 2023 року. Раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті розглядає іспанця як потенційного змінника для Хосепа Гвардіоли. Також в ЗМІ йшлося про інтерес до тренера "канонірів" із боку ПСЖ.

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