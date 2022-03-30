Англия

Спеціаліст незадоволений реакцією вболівальників на виступи захисника.

Головний тренер збірної Англії Ґарет Саутґейт виступив на захист Гаррі Маґвайра, якого освистали вболівальники після матчу зі збірною Кот-д'Івуару (3:0).

"Для мене реакція вболівальників була жартом. Я зовсім не розумію. Його виступ за команду був феноменальним.

Або ми усі разом, або ні. Він у футболці Англії, його потрібно підтримувати вже хоча б за це, але після такої гри і віддачі може бути лише повна прихильність.

Команда повністю згуртована. Гравці всі вболівають за Англію, критика в соцмережах на них впливає. Це неприйнятно. Вболівальники мають підтримувати команду", – розповів Саутґейт в коментарі для видання The Guardian.

Раніше повідомлялося, що Англія встановила рекорд з кількості матчів без поразок.