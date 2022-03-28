ЧМ-2022. Отбор

Керманич збірної Англії поскаржився на відсутність уболівальників на матчах його команди в Лізі націй.

Збірна Англії немає потреби у тому, аби брати участь у матчах плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022, бо заздалегідь забезпечила собі перепустку на міжнародний форум.

Однак, команду "трьох левів" цей факт зовсім не звільняє від необхідності грати товариські матчі, що в свою чергу є зайвою можливістю для нападника команди Гарета Саутгейта Гаррі Кейна ще трохи наблизитися до показників Вейна Руні, який досі з 53 голами втримує звання найкращого бомбардиру в історії збірної Англії.

Зокрема, форвард відзначився забитим м’ячем у нещодавньому матчі проти Швейцарії (2:1), досягнувши позначки в 49 результативних пострілів.

Англія — Швейцарія 2:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер англійців, Гарет Саутгейт, жодним чином не має сумнівів у тому, що Кейну вдасться обігнати Руні, ба більше — керманич упевнений, що це станеться вже найближчим часом.

"Я не думаю, що Гаррі турбуватиметься про те, на якому саме стадіоні він гратиме, коли буде йтися про можливість побити рекорд. Але було б дуже прикро, якби це сталося на порожньому стадіоні.

Чесно кажучи, ми пропустили крізь себе та наситилися іграми за зачиненими дверима під час пандемії, але коли ідеться про дисциплінарні санкції, то це б’є вже по інтересах обох країн.

Це — дуже жорстке покарання, проте воно справедливе, тому що наші вболівальники та вболівальники суперників не змогли контролювати себе. Це дуже прикра ситуація для нас, але ми на неї заслуговуємо повністю. Було б особливо сумно, якби саме у цій грі Гаррі побив рекорд.

Мені не треба міркувати над тим, чи долучати Кейна до стартового складу тоді, коли він фізично може грати. Усі гравці також знаходяться в тій частині сезону, коли вони приїжджають до нас після великої кількості ігор, грають ще, а потім повертаються до клубів за не менш важливих матчів.

Можливо, він і не зіграє повний матч, бо нам потрібно подивитися на кожного, кого ми залучили до цих зборів", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що Англія зіграє проти Угорщини в Будапешті 4 червня за порожніх трибун через поведінку місцевих фанатів на Євро-2020, а проти Італії 7 червня на Вемблі англійці не зможуть розраховувати на власних фанів із огляду на порушення правил з їх боку під час фіналу того турніру, який "три леви" програли.