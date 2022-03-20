ЧМ-2022. Отбор

Керманич збірної Англії прокоментував бойкот турніру з боку певних угруповань уболівальників.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі — неоране поле для скандалів, що пов’язані з різницею поміж політичними аспектами європейських та арабських країн.

Зокрема, певні англійські кола вболівальників активно протестують проти проведення турніру в цій країні через існуючу в ній на державному рівні заборону гомосексуальних відносин та будь-яких інших проявів культури ЛГБТК+.

Через це збірна Англії на прийдешній світовій першості ризикує недорахуватися певної кількості голосів на свою підтримку на трибунах.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт не міг залишитися осторонь цієї проблеми в суспільстві власної країни, однак не став на позицію однозначної підтримки власних фанатів.

"Як команда, збірна Англії виступає за повну інклюзивність — це було основною рушійною силою багатьох позицій, які ми зайняли останніми роками.

Важко сприймати той факт, що деякі з наших фанатів уважають, що не можуть поїхати до іншої країни через те, що відчувають загрозу чи турбуються про свою безпеку.

Дійсно, у Катарі є певні питання, які потенційно загрожують нашим фанатам, коли вони подорожують. Права жінок та права спільноти ЛГБТК+, зокрема.

На жаль, завдяки обговоренням, які я мав, я можу зробити висновок, що деякі з цих спільнот бойкотуватимуть турнір. Це — велика ганьба для нашої країни.

Я чітко розумію, що саме викликає занепокоєння у зв'язку з цим турніром. Трагедії під час будівництва стадіонів були першим дзвінком, і зараз ми нічого не можемо з цим поробити. Вони збудовані.

Очевидно, що існують постійні побоювання щодо прав робітників та умов, у яких вони живуть у цих районах.

Схоже, загальновизнано, що зараз становище є кращим, аніж було раніше, але не настільки, як воно мало б бути. І, можливо, прийняті рішення в політиці країни не завжди використовуються саме так, як могли б.

Я не думаю, що ми зможемо виступити із такою заявою, яка задовольнить усіх. Це відрізняється від схиляння коліна та тієї важливості, яку ми відчували при цьому.

Ми не говоримо, що це менш важливо. Ми вважаємо, що чемпіонат світу — це можливість висвітлити деякі з цих проблем, і ми маємо платформу, щоб зробити це. Ми маємо зробити це відповідально.

Я не впевнений, що просто надягання якихось футболок має бодай-якесь значення. Я не зовсім розумію, що ми можемо зробити у цьому аспекті, щоб змінити ситуацію. Ми маємо бути реалістами щодо того, що ця проблема дійсно існує.

Я не думаю, що хтось із нас задоволений цим. Я, звичайно, ставлюся до цього дуже серйозно. Я хочу переконатись, що мої гравці захищені. Я хочу переконатися, що вони можуть правильно використовувати свій голос, але я також не хочу, щоб їх використовували задля першої ж мети.

Це буде складно. І я думаю, що ми отримаємо певну критику, хоч би що ми не робили, але ми постараємося зробити все від нас залежне бодай у спортивному плані", — заявив англійський спеціаліст.

Зауважимо, що за неофіційними даними під час виконання робіт на спортивних об’єктах чемпіонату світу-2022 загинуло понад 6500 будівників-мігрантів. Офіційний Катар цю інформацію не коментує.