Англия

Норвезький нападник не хоче переходити до табору "червоних дияволів".

Нападник Боруссії Д Ерлінг Голанд продовжує розглядати можливі варіанти розвитку кар'єри.

Як повідомляє видання ESPN, розпочати переговори з футболістом намагалися представники Манчестер Юнайтед, але Холанд відмовив "червоним дияволам".

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддавши 6 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше перехід норвезького форварда до своєї команди виключив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.