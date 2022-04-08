Норвезький нападник не хоче переходити до табору "червоних дияволів".
Ерлінг Голанд, getty images
08 апреля 2022, 19:41
Нападник Боруссії Д Ерлінг Голанд продовжує розглядати можливі варіанти розвитку кар'єри.
Як повідомляє видання ESPN, розпочати переговори з футболістом намагалися представники Манчестер Юнайтед, але Холанд відмовив "червоним дияволам".
У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддавши 6 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше перехід норвезького форварда до своєї команди виключив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.