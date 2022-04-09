Англия

Керманич лондонського клубу потребує вдалої трансферної кампанії.

Лондонський Арсенал у поточному сезоні намагається зачепитися за місце в топ-4 команд англійської Прем’єр-ліги, проте його головний тренер Мікель Артета вже починає потроху будувати плани на наступний сезон.

Зокрема, іспанський фахівець очікує на вдалу трансферну кампанію у виконанні "канонірів", бо в поточному сезоні неодноразово стикався з проблемою недостатнього кадрового потенціалу.

"Якщо ви запитаєте мене про те, що я буду вважати вдалою роботою на трансферному ринку, то я б волів побачити за її підсумками 22 польових гравців та трьох голкіперів, які разом будуть готуватися к кожному матчу в наступному сезоні", — заявив керманич Арсеналу.

Зауважимо, що наразі у столичного колективу наявні лише 18 польових виконавців, однак контракти трьох з них: Александра Ляказетта, Едді Нкетіа та Мохамеда Ельнені, завершуються вже цього літа.

Цими вихідними команда Артети зіграє вдома проти Брайтона, у суботу, о 17:00 за київським часом.