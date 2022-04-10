Англия

Португальський нападник відчуває власну провину за нестриманість.

Несподівана поразка Манчестер Юнайтед у гостьовому матчі проти Евертону напередодні (0:1) стала причиною для суттєвого невдоволення грою команди Ральфа Рангніка збоку фанатів клубу.

Евертон — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео голу та огляд гри

Однак, не лише вболівальники "Червоних дияволів" були розчаровані виступами клубу в цей вечір, а й власне гравці також перейняли негативні емоції.

Не втримався навіть досвідчений нападник Кріштіану Роналду, який у пориві розпачу розбив телефон уболівальника "ірисок", який намагався зробити з ним світлину під час того, як футболісти йшли до роздягалень.

Епізод швидко опинився на передових сторінках світових видань, тому лідер атак Юнайтед був вимушений зрештою виправдовуватися за власну поведінку.

"Упоратися з емоціями у важкі моменти, як у тому, із яким ми зіштовхнулися сьогодні, ніколи не буває легко.

Тим не менш, ми завжди повинні мати повагу, бути терплячими і ставати прикладом для всієї молоді, яка закохана в гру.

Я хотів би вибачитися за свій емоційний вибух і, якщо можливо, я хотів би запросити цього вболівальника подивитися гру на Олд Траффорд на знак поваги до чесної гри та спортивної майстерності", — заявив португальський футболіст.



Нагадаємо, що в наступному домашньому поєдинку Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Норвіча.