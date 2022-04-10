Англия

Футболіст оцінив гру Прем'єр-ліги.

Капітан та півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон поспілкувався з пресою після гри проти Манчестер Сіті (2:2).

"Напружений матч. Ми розуміли, що так буде. Ми знали, що гра буде важкою, але хотіли викластися на повну і здобути перемогу. Зробити це не вдалося, але ми й не програли. Це не кінець світу, ми, як і раніше, в гонці. Є як плюси, і мінуси.

Вважаю, що ми почали добре, але часом не виглядали спокійно. Розуміли, що від самого початку опинимося під тиском. Ман Сіті — фантастична команда. Було відчуття, що ми трохи заспокоїлися та доставили їм проблеми.

Знаємо, що Манчестер Сіті не втрачає багато очок. Ми повинні сконцентруватися на собі та виграти якнайбільше ігор. Будемо йти до кінця", — сказав футболіст.

Відео голів та огляд гри Манчестер Сіті — Ліверпуль можна дивитися на Football.ua.