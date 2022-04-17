Англия

Керманич Манчестер Сіті розповів про емоції після поразки Ліверпулю.

Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії не зміг скласти гідного опору Ліверпулю на Вемблі (2:3), через що був змушений завершити виступи в турнірі за крок до вирішальної гри.

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після закінчення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Я довіряю власним виконавцям та власному вибору, тому точно не ротація є причиною нашої поразки. У Сіті був жахливий графік із точки зору перельотів та відповідальних матчів, ось чому ми потребували свіжих ніг.

Ми розпочали гру дуже здорово. Особливо це стосується Джека Гріліша та Жоау Канселу. Однак майже одразу пропустили зі стандарту. Ліверпуль дуже потужно виглядає в цьому компоненті гри, тому багато забиває саме таким чином.

Другий пропущений м’яч був для нас певним ляпасом, а ще й наприкінці першого тайму пропустили. Ситуація була дуже важка. Проте хлопці не згнітились і показали неймовірно гідний футбол у другий половині гри.

Після перерви в нас не було помітно втоми, тобто можна було казати про певну інерцію. У першому таймі ми були переважно пасивні, проте потім отримали певний імпульс. Мали певні шанси на успіх, окрім заключної фази гри, коли занадто сильно відкривалися в обороні.

Хлопці боролися за кожен м’яч — інакше проти Ліверпуля не можна. Були близькі до камбеку, проте не склалося.

Стосовно другого голу можу сказати, що це просто нещасний випадок. Едерсон був близьким до такої ж помилки в грі тиждень тому. Подібне може трапитися будь коли.

Звичайно, ми зараз будемо переглядати те, наскільки систематичною є ця помилка, але ми завжди намагаємося залучати воротаря до грі ногами, тому подібні епізоди також мають місце.

Певен, що Зак ніколи не мав намірів грати саме таким чином. Надалі він приймав правильні рішення та робив важливі сейви. Він — винятковий воротар", — розповів іспанський фахівець.

Манчестер Сіті в наступній грі буде приймати на власному полі Брайтон.