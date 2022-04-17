Англия

Керманич Ліверпуля розповів вихід до фіналу Кубку Англії.

Ліверпуль у півфінальному поєдинку Кубка Англії проти Манчестер Сіті зумів здобути перемогу за рахунок потужного першого тайму (3:2).

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп, після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Здивувався через невдалу гру суперників у першому таймі. Саме це було почуттям після того, що я побачив до перерви. Після того Манчестер Сіті грав уже зовсім інакше. Те, наскільки вони здатні боротися, вони продемонстрували наочно.

Протистояти їм було доволі складно, створювати якісь моменти, вочевидь, теж. Після перерви вони забили швидкий гол, як і було в попередній грі, після чого футбол почав бути відкритим. Із перевагою 3:1 за рахунком жоден клуб не буде почувати себе спокійно в грі проти Сіті.

Були моменти, коли ми захищалися добре, проте помилки також мали місце. Довелося залучати до гри Аліссона, якому вдалося провести черговий видатний матч. Потрібно було вирішувати долю матчу раніше, моменти для цього були. Ми цього не зробили, після чого 3:0 перестав бути справедливим рахунком, а ось 3:2 — уже більш наближено до реального стану справ.

Попереду в нас ще є 10 ігор — це шалена кількість, а може бути й одинадцята, проте вона буде складною через власні чинники. Буде важко, проте приємно важко, якщо можна так сказати. Необхідно здійснювати ротацію від матчу до матчу на цьому тлі.

Після Сіті пройде три дні, і ми будемо грати проти Манчестер Юнайтед. Усі варіанти можливі. Вони, Арсенал та Тоттенгем хочуть до Ліги чемпіонів, тому будуть змагатися за кожну можливість. Та й історично гра між нашими командами точно ніколи не була товариською", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль у фіналі Кубка Англії зіграє проти переможця пари Челсі — Крістал Пелас.