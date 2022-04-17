Англия

У англійця з Бернлі, швидше за все, перелом ноги.

Матч 33 туру англійської Прем'єр-ліги між Вест Гемом та Бернлі запам'ятається кошмарним інцидентом у середині першого тайму.

На 22 хвилині поєдинку півзахисник Вест Гема Нікола Влашич невдало пішов у відбір м'яча проти хавбека Бернлі Ешлі Вествуда.

Хорват невдало зачепив ногу футболіста "бордових", який вмить почав просити про допомогу. Влашич після того, як побачив травму суперника, відразу ж схопився за голову, впав на коліна і заплакав.

Поки футболіста "молотобійців" втішали партнери по команді, гравцю Бернлі лікарі надавали допомогу, після чого його забрали з поля на ношах із кисневою маскою.

В даний час матч між Вест Гемом та Бернлі продовжується і там йде другий тайм. Стежити за ключовими моментами можна на Football.ua.