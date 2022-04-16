Англия

Сему Аллардайсу запропонували стати наступником Шона Дайча.

Досвідчений Сем Аллардайс отримав пропозицію очолити Бернлі — повідомляє Sky Sports.

Якщо 67-річний фахівець погодиться змінити звільненого Шона Дайча, його чекає суттєвий бонус, який стане ще більше, якщо йому вдасться зберегти для Бернлі місце в АПЛ.

Незалежно від того, чим закінчиться цей сезон, Великий Сем буде керувати командою й в наступному сезоні, якщо, звісно, прийме пропозицію.

Наразі Бернлі посідає 18 місце в АПЛ, відстаючи на 4 очки від Евертона, який йде 17-м.

Аллардайс раніше працював з Лімеріком, Престоном, Блекпулом, Ноттс Каунті, Болтоном, Н'юкаслом, Блекберном, Вест Хемом, Сандерлендом, Крістал Пелас, Евертоном, Вест Бромвічем та національною збірною Англії.