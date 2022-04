Один з аутсайдерів Англійської Прем'єр-Ліги Бернлі звільнив Шона Дайча з поста головного тренера команди.

Окрім того, "бордові" розторгли контракти із помічником тренера Яном Воаном, тренером Стівом Стоуном та тренером воротарів Біллі Мерсером.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.