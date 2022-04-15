Боси клубу не стали давати шанс тренеру втримати команду в АПЛ.
шон дайч, getty images
15 апреля 2022, 12:47
Один з аутсайдерів Англійської Прем'єр-Ліги Бернлі звільнив Шона Дайча з поста головного тренера команди.
Окрім того, "бордові" розторгли контракти із помічником тренера Яном Воаном, тренером Стівом Стоуном та тренером воротарів Біллі Мерсером.
Наразі невідомо, хто буде готувати команду до наступних поєдинків.
Відзначимо, що після 30 зігранних турів Бернлі знаходиться на 18 місці в АПЛ, на чотири очки поступаючись Евертону, що розташувався на рятувальній, 17-й сходінці.