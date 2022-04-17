Англия

Закінчились два матчі чемпіонату Англії.

В рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились два поєдинки.

Вест Гем вдома не зумів переграти Бернлі (1:1).

Перший тайм був достатньо цікавий, адже команди створювали гольові моменти. На 30 хвилині півзахисник Бернлі Ешлі Вествуд отримав страшну травму. Гравця виносили з поля на ношах та з кисневою маскою. Вірогідно, мова йде про перелом.

А через 3 хвилини Бернлі забив. Вегхорст головою у штрафному майданчику завдав сильного удару — Фабьяньскі був поза справами. Ще одну можливість забити гості не використали. Корне не зумів реалізувати 11-метровий перед перервою.

Вест Гем все ж зумів відігратись. На 74 хвилині Томаш Соучек підстеріг м'яч у штрафному після подачі з кутового та переправив його у сітку.

Вест Гем — Бернлі 1:1

Голи: Соучек, 74 — Вегхорст, 33

Незабитий пенальті: Корне, 45+1

У паралельному поєдинку Ньюкасл вдома приймав Лестер.

Незважаючи на статус аутсайдера перед початком гри, "сороки" видали непоганий поєдинок за кількістю створених моментів. А від "лис" очікували більшого.

Лестер забив першим вже на 19 хвилині. Лукман відгукнувся на передачу Айозе Переса біля штрафної та несильно пробив у лівий кут воріт — 0:1.

Ньюкасл відігрався ще до перерви. Бруну Гімараеш на 30 хвилині точно приклався по м'ячу і вразив ворота. Суддя довго дивився VAR, але все ж зарахував взяття воріт — 1:1.

І все ж господарі більше заслуговували на перемогу. Гімараеш вже у компенсований час головою розібрався зі Шмейхелем і приніс команді необхідні три пункти.

Ньюкасл - Лестер 2:1

Голи: Гімараеш, 30, 90+5 — Лукман, 19