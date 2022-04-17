Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем зіграв унічию з Бернлі, який є одним із аутсайдерів поточного розіграшу турніру.

На гол Вегорста у другому таймі взяттям воріт відповів Соучек, який і допоміг "молотобійцям" уникнути поразки.

Огляд матчу:

Вест Гем — Бернлі 1:1

Голи: Соучек, 74 — Вегорст, 33

Вест Гем: Фабіанські – Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Лансіні (Форнальс 79), Влашич (Бенрахма 65) – Антоніо

Бернлі: Поуп — Тейлор, Тарковські, Коллінз, Лоутон (Робертс 62) — Макніл (Видра 79), Корк, Вествуд (Браунхілл 30), Корне — Вегорст, Родрігес

Попередження: Фабіанські, Райс — Корк, Вегорст

На 45+1 хвилині Корне не реалізував пенальті (воротар)