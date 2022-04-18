Англия

Енцо Фернандес може переїхати до Англії.

Півзахисник Рівер Плейта Енцо Фернандес може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного аргентинця зацікавлений Манчестер Сіті, який вже запросив інформацію щодо потенційного трансферу футболіста.

Діючий контракт Енцо з аргентинським клубом розрахований до 2025 року.

Цього сезону Фернандес провів дев'ять матчів у чемпіонаті, в яких забив три м'ячі і віддав три асисти. Також на його рахунку один гол у двох поєдинках Кубка Лібертадорес.