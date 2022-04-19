Англия

Українець буде шукати собі новий клуб.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зізнався, що влітку, скоріше за все, залишить Вест Гем.

"Думаю, що на 95% – я піду. «Вест Хем» має опцію продовження контракту ще на рік, але зі мною з цього приводу ще ніхто не зв'язувався. Я чекаю їх вирішення у найближчі два тижні.

Якщо ні, агент займатиметься питанням мого наступного працевлаштування. Дивитимемося на можливі варіанти", — розповів українець в інтерв'ю Євгену Савіну.

Раніше Ярмоленко розповів, як поспілкувався з Анатолієм Тимощуком, який не висловив думку про війну в Україні та продовжує працювати у країні-терористці.