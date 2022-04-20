Англия

Хавбек МЮ висловився щодо чергового невдалого матчу своєї команди.

Атакувальний півзахісник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував черговий невдалий матч свєї команди. Манкуніанці поступились Ліверпулю із рахунком 0:4.

Футболіст визнає, що його команда зараз не може претендувати на якісь трофеї.

"Вболівальники не заслуговують бачити таку гру у виконанні нашої команди. Нам потрібно підвищіти рівень гри заради клубу та наших фанатів.

Футболістам треба обговорити ситуацію, що скалась, але все це залишиться між нами. Треба готуватись до наступної гри та показати свій максимум.

Ліверпуль бореться за чемпіонство, ми — ні. Тут нема чого коментувати. Треба зусередитись на власних проблемах та з'ясувати, чому саме так. МЮ буде боротись до кінця. Нам є що доказувати", — розповів португалець для BBC.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огля матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.