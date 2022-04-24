Англия

Закінчились деякі поєдинку змагання.

В рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились три поєдинки.

Лондонський Челсі у місцевому дербі приймав Вест Гем.

Господарі жваво провели перший тайм, але жодного разу не вдарили у створ воріт Фабьянські. Така ж статистика і у гостей. Другий тайм — повна домінація Челсі. 15 ударів, але лише три з них прийшлись у створ та воротар гостей з ними справлявся. Це було до 90 хвилини, коли Пулішич забив переможний м'яч.

Челсі - Вест Гем 1:0

Гол: Пулішич, 90

Брайтон на власному полі розписав мирову з Саутгемптоном (2:2).

У першому таймі господарі забили двічі. Спочатку відзначився голом Уелбек, а під кінець тайму у свої ворота забив Салісу. Уорд-Проуз скоротив відставання у рахунку. У другому таймі гості зрівняли рахунок. Другий м'яч також на рахунку Уорд-Проуза.

Брайтон — Саутгемптон 2:2

Голи: Уелбек, 2, Салісу (АГ), 44 — Уорд-Проуз, 45+4

Бернлі вдома приймав Вулвергемптон.

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 62 хвилині Видра відзначився голом після гольового пасу від Вегхорста.

Бернлі - Вулвергемптон 1:0

Гол: Видра, 62