Закінчились деякі поєдинку змагання.
Пулішич, Getty Images
24 апреля 2022, 17:55
В рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились три поєдинки.
Лондонський Челсі у місцевому дербі приймав Вест Гем.
Господарі жваво провели перший тайм, але жодного разу не вдарили у створ воріт Фабьянські. Така ж статистика і у гостей. Другий тайм — повна домінація Челсі. 15 ударів, але лише три з них прийшлись у створ та воротар гостей з ними справлявся. Це було до 90 хвилини, коли Пулішич забив переможний м'яч.
Челсі - Вест Гем 1:0
Гол: Пулішич, 90
Брайтон на власному полі розписав мирову з Саутгемптоном (2:2).
У першому таймі господарі забили двічі. Спочатку відзначився голом Уелбек, а під кінець тайму у свої ворота забив Салісу. Уорд-Проуз скоротив відставання у рахунку. У другому таймі гості зрівняли рахунок. Другий м'яч також на рахунку Уорд-Проуза.
Брайтон — Саутгемптон 2:2
Голи: Уелбек, 2, Салісу (АГ), 44 — Уорд-Проуз, 45+4
Бернлі вдома приймав Вулвергемптон.
Рахунок був відкритий у другому таймі. На 62 хвилині Видра відзначився голом після гольового пасу від Вегхорста.
Бернлі - Вулвергемптон 1:0
Гол: Видра, 62